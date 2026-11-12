Carmen, inquilina de una vivienda comprada por un fondo buitre: "Tenemos un contrato, pero nos dicen que estamos okupando"

Carmen Pérez, inquilina en un bloque que ha sido adquirida por una de estas empresas y donde viven 104 familias, denuncia que un fondo buitre ha publicado en internet su propia casa para la venta.

A menudo, cuando se habla del problema de la vivienda, salen a la palestra las grandes ciudades. Sin embargo, la problemática de los fondos buitre va mucho más allá y afecta a todas las capitales de provincia.

Burgos es una de ellas. Allí vive Carmen Pérez, inquilina en un bloque que ha sido adquirida por una de estas empresas y donde viven 104 familias. "Llevamos aquí desde que hemos nacido. Y algunos desde el año 1954, que fue cuando se inauguraron estas casas", relata.

Se trata de viviendas sociales que, han sido compradas por "una empresa que se creó en enero con un capital social de 3.000 euros". "A los pocos días nos mandaron un burofax con una intención de desalojar las casas y empezaron a enviar las primeras cartas de desahucio", añade Carmen.

Esta vecina relata que los propietarios del fondo buitre "mandaron un burofax con una intención de desalojar las casas y empezaron a enviar las primeras cartas de desahucio". "Nuestras casas están subidas a plataformas de internet", explica. De hecho, se venden por más de 200.000 euros.

Ante esta tesitura, los vecinos han presentado un burofax para reclamar la prórroga de dos años recogida en la ley de vivienda, aunque por ahora no han recibido respuesta.

"Tenemos un contrato de alquiler y nos dicen que estamos ocupando una vivienda", denuncia esta vecina. Ante esta situación, asegura que lo que plantean los inquilinos es "unirse", aunque son conscientes de que es "una lucha de David contra Goliat".

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