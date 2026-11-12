Dani Mateo lamenta la censura de Abascal a la entrevista con Jordi Wild: "Salía el viernes 13, que le iba que ni pintado con el miedo que da"

Dani Mateo asegura que "la decisión de Abascal le puede salir cara a la ultraderecha", puesto que "sorprendentemente" le critica hasta El Xokas, "que es más de derechas que el grifo del agua fría".

La decisión de Santiago Abascal de cancelar la entrevista con el youtuber Jordi Wild ha generado enormes críticas por parte de los creadores de contenido más influyentes de España.

Un ejemplo es El Xokas, que delante de sus casi cuatro millones y medio de seguidores, ha acusado a los de Abascal de censores. "No podéis votar a este partido, es un partido lleno de retrasados mentales, no podéis votarles. (...) Si toman esa decisión, qué no van a hacer en el Gobierno", ha afirmado en un directo.

Javi Cabello, con cerca de 400.000 seguidores, ha reprochado que lo que han hecho es "básicamente decirle a Jordi lo que puede publicar". Unas afirmaciones que casi son las más suaves de lo proferido por los influencers que normalmente les defienden.

Dani Mateo asegura que "la decisión de Abascal le puede salir cara a la ultraderecha", puesto que "sorprendentemente" le critica hasta El Xokas, "que es más de derechas que el grifo del agua fría".

Además, lamenta que no se pueda publicar la entrevista este mismo viernes, cuando salen a la luz las charlas con Pedro Sánchez, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo. "Salía el viernes 13, que le iba que ni pintado con el miedo que da", concluye Dani Mateo.

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