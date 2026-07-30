Javier Bahón, coordinador del Centro de Aprendizaje Cooperativo: "Las aulas son un laboratorio para la vida"

El Intermedio recupera la entrevista que Inés Rodríguez hizo a David Johnson, fundador del Centro de Aprendizaje Cooperativo, Javier Bahón, coordinador del Centro de Aprendizaje Cooperativo, y Felipe Brito, formador de profesores en este método.

Inés Rodríguez se trasladaba hasta Málaga para asistir a una formación para profesores que busca fomentar "un tipo de educación un poquito diferente a la que tenemos habitualmente", señalaba, con el objetivo de que "la chiquillada coopere entre ellos y mutuamente y, sobre todo, abrazar la diversidad".

La colaboradora de El Intermedio tenía un encuentro con David Johnson, uno de los fundadores de este sistema de aprendizaje. El experto explicaba a Rodríguez que, cuando era profesor en la Universidad de Minnesota le surgió esta idea. "Nos enseñan a competir entre nosotros", señalaba, "no debe de ser fácil enseñar a cooperar".

Para él, esa competencia era un gran error. Así, consideraba necesario, como explicaba a la reportera, que los estudiantes trabajen juntos en pequeños grupos e interactúen. De esta forma, "los resultados son mucho mejores". Además, creía necesario que todos los docentes usaran ese método. "La única forma de conseguir que haya más trabajo en equipo es formar a los estudiantes para que cooperen", reflexionaba.

Rodríguez también charlaba con Javier Bahón, coordinador del Centro de Aprendizaje Cooperativo. Este indicaba que la educación tradicional "casi siempre ha sido individualista". "Si yo quiero aprender más necesito a los demás, pero a su vez tengo que aprender a tratar con respeto y que me traten con respeto", reflexionaba el experto.

En su opinión, como explicaba a Rodríguez, las habilidades sociales permiten tener una vida más satisfactoria, tanto para uno mismo como para los que nos rodean. "Las aulas son un laboratorio para la vida, el gimnasio de la vida", exponía. Además, compartía con la reportera un mensaje muy claro: "Señores adultos, seamos responsables, que os están viendo los niños".

Felipe Brito, formador de profesores en este método de enseñanza, definía el aprendizaje cooperativo "como una estructura para la enseñanza". "Se trata de que los alumnos y profesores se preocupen tanto de los otros como del aprendizaje", añadía.

Brito indicaba que "cuando estamos solos o competimos, nuestro cerebro está menos predispuesto a aprender que cuando nos sentimos acompañados". El docente explicaba que él ha podido aplicar este método en las aulas. Aunque se requiere paciencia, "es bonito entrar en un aula y que los alumnos te digan 'hoy nos ponemos en grupo otra vez'", confesaba.

Rodríguez explicaba que ella pudo asistir a un centro en el que se usa este método y no fue capaz de saber qué alumnos necesitaban apoyos. "El aprendizaje cooperativo nace por dos motivos, y uno de los principales es para atender la diversidad del gran grupo", señalaba Brito. "El grupo hace de soporte y ayuda", concluye.

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