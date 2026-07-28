Mikel Herrán repasa la cara oculta de la conquista de América: "Dejemos de idealizar el imperio en España"

El historiador explicaba en El Intermedio todas las controversias y polémicas sobre esta etapa, después de que Felipe VI pidiera perdón por ellas.

El historiador Mikel Herrán se hacía eco de las declaraciones de Felipe VI sobre los abusos y controversias en torno a la conquista de América. El colaborador señalaba que el rey había sido "bastante suave" ya que "en España tenemos un problema enorme con cómo hablamos del pasado colonial y del imperio".

"Decimos que nuestra conquista fue la más piadosa o que inventamos los derechos humanos o el mestizaje, pero, no hablamos, por ejemplo, del comercio de esclavos", añadía. El historiador recordaba que Isabel la Católica, por recomendación papal, estableció leyes para prohibir que se esclavizara a los indios "entendiendo que eran sus súbditos". Aunque esas leyes tenían lagunas.

"Se permitía, por ejemplo, esclavizar a los malos indios, incluso aprobó una real orden para obligar a trabajar a los indios libres que huían de los cristianos", explicaba Mikel. El objetivo, tal y como señalaba esa orden, "era enriquecer a los españoles y al Reino".

Herrán exponía que en 1512 se aprobaron las leyes de Burgos "que reconocen que el indio tenía alma y una naturaleza libre". "Pero, por otro lado, dos años después de este reconocimiento, por ejemplo, se aprueba una ley que permite esclavizar a los indios que ignoren el requerimiento", añadía. Ese requerimiento era una proclama en la que se exigía a los indígenas reconocer a Dios.

La controversia de Valladolid

En cuanto a las controversias en torno a la conquista, Herrán señalaba que la más importante involucró a Fray Bartolomé de las Casas, "que dejó ya por escrito los crímenes cometidos por los conquistadores españoles contra los pueblos indígenas".

El fraile se enfrentó al sacerdote de Ginés de Sepúlveda en la llamada controversia de Valladolid. El sacerdote "justificaba la conquista diciendo que había pueblos bárbaros e inhumanos que debían ser sometidos". "En cualquier caso, estas leyes y controversias no impidieron la explotación y el abuso, pero sí evitaron que las Indias se convirtieran en un lugar de aprovisionamiento de esclavos indígenas", exponía.

En 1518 se aprobó importar 4.000 esclavos africanos para mantener las plantaciones de azúcar y, como exponía Herrán, "a partir de ahí ya hablamos de cientos de miles a lo largo de siglos". Las controversias, por otro lado, "sirvieron para crear figuras como el protector de indios, que tampoco era tan eficaz, vamos a decirlo, porque se seguían permitiendo prácticas brutales contra los que no aceptasen el cristianismo".

La situación de los indios libres

"Para los indios libres la situación tampoco era muchísimo mejor", indicaba, ya que la libertad que daban las leyes era, en la mayoría de los casos, más bien de palabra. "Muchos españoles de la península los explotaban para hacerse ricos rápidamente", explicaba.

"Está bien que Felipe VI diga que hubo abusos, aunque sea con la boca pequeña, pero estaría mejor que estas cosas se enseñasen y que dejemos de idealizar el imperio en España, porque luego, cada 12 de octubre, la tenemos con los que quieren decir que los conquistadores fueron héroes y santos", concluía.

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