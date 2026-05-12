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'Un país en la riñonera'

Un vecino de Alfaro sorprende a Isma Juárez con un dato sobre el "acto sexual" de las cigüeñas: "Hasta diez veces seguidas lo hacen"

Isma Juárez visita Alfaro, en La Rioja, un pueblo conocido por la gran concentración de cigüeñas blancas en el tejado de su colegiata. En este vídeo, recoge opiniones de su alcaldesa, vecinos y turistas sobre este fenómeno.

Isma Juárez visita Alfaro, en La Rioja, un pueblo conocido por la gran concentración de cigüeñas blancas en el tejado de su colegiata. En este vídeo, recoge opiniones de su alcaldesa, vecinos y turistas sobre este fenómeno.

En su sección 'Un país en la riñonera', Isma Juárez viaja hasta Alfaro, en La Rioja, un pueblo conocido por su impresionante concentración de cigüeñas blancas. Hasta 700 han colocado su nido en el mismo edificio, la colegiata de San Miguel.

Allí ha podido hablar con su alcaldesa, Yolanda Preciado, que reconoce que hay "un efecto de amor odio" con estas aves: "Les encanta este municipio y nos encanta que les encante porque atrae a mucha gente", afirma.

A pesar del ruido que hacen con su crotoreo, la alcaldesa apunta que "nadie pide que las quitemos". También admite que alguna vez ha recibido una cagada de cigüeña: "Además quema la ropa", señala la regidora

Lázaro, vecino de Alfaro, que asegura que las cigüeñas "son ratas" porque "se comen todo lo que pillan". Además, explica a Isma que estas aves "hasta diez veces seguidas hacen el acto sexual en la época de celo".

El reportero de El Intermedio también habla con unos turistas italianos que visitan Alfaro para ver las cigüeñas, a los que les explica que los animales "hacen el amor como Berlusconi".

Isma se mete en la casa de Manolo, desde donde tiene una vista privilegiada de las cigüeñas. Pregunta por el ruido, donde se juntan las campanas con el crotoreo de estas aves, que el reportero define como "Safri Duo".

Otra vecina le sorprende con el dato de que cuando las cigüeñas no encuentran alimento para sus crías, "las mismas madres las suelen arrojar porque no pueden alimentar a todos".

Isma le pregunta si en Alfaro hay otra teoría sobre de dónde vienen los bebés, porque en este pueblo los niños "nunca han visto a una cigüeña portar a un bebé". Como metáfora alternativa, la mujer propone "la de la gasolinera": "Si el cartucho de la manguera de la gasolinera la metemos en el depósito del coche para que funcione, entra ahí la gasolina y entonces el coche funciona y anda", detalla.

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