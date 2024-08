"Ahora justo nos vamos de viaje ocho amigas. Nos juntamos de diferentes partes del mundo y nos vamos tres días a las Cataratas del Iguazú" reconoce una mujer de un barrio rico cuando Thais Villas le pregunta si sigue teniendo relación con sus amigas más antiguas y cuáles son los planes que ahora hacen.

La reportera de El Intermedio, micrófono en mano, vuelve a patrullar las calles en esta edición de 'Barrio rico, barrio obrero'. Su misión en esta ocasión es saber si existen diferencias entre las amistades de quienes viven en cada uno de estos lugares. "Nosotras nos reunimos un día de la semana porque una vende paellas y las que le sobran las reparte entre todes". En las quedadas de esta chica de barrio obrero con sus amigues, casi siempre, hablan "de penas".

"Mi amiga de Toronto es titular de Endodoncia en la Universidad de Toronto", cuenta la mujer de barrio rico. "Las otras dos son esposas", ríe. "Yo tengo un amigo alcalde, pero es de un pueblo de 200 habitantes", le responden en la otra calle. "Ministros, tengo varios", contestan al otro lado. "De este Gobierno no tengo tantos amigos", lamenta. "No sé por qué me lo imaginaba yo", comenta Thais.

Pero, ¿han conseguido trabajo gracias a algún amigo? "Una mano ayuda a la otra", confirman en ambos sitios... aunque el puesto al que accedan sea muy diferente. Aunque también hay quien no cree "en esos favoritismos del enchufe".

