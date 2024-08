"Dicen que 'hasta el 40 de mayo no te quites el sayo', pero ¿habéis hecho ya el cambio de armario?", lanzaba Thais Villas en una temporada pasada de El Intermedio, que salía a la calle a preguntar sobre el cambio de armario a varias vecinas del barrio rico y del barrio pobre.

"Yo ya lo he hecho, no hay más que verme", afirmaba una chica de barrio rico, que reconocía que además de los armarios de su dormitorio tiene un vestidor al que ella llama "la habitación de los no-niños". "Yo guardo todo bien empaquetado en cajas, lo guardo en la bodega y saco lo de verano", le comentaba otra mujer de la misma zona, a lo que Thais le preguntaba si tenía ayuda para llevar a cabo esa organización. "Me ayuda la que trabaja en la casa", respondía. "Vamos, que lo hace ella", ironizaba la reportera.

"Estoy esperando a ver si me toca la lotería, la Bonoloto, la Primitiva, para comprarme una casa más grande y tener un vestidor", señalaba entre risas una mujer del barrio obrero a las preguntas de Thais sobre si disponía de hueco para almacenar la ropa.

Otra mujer de barrio obrero aseguraba a la reportera que la ropa que está fuera de temporada la guarda en maletas por "falta de hueco" en casa. Mientras, otra señora de la misma zona apuntaba que dispone de cuatro armarios en su casa, pero que solo la mitad de uno es para ella, puesto que son cinco miembros en la familia y su casa es muy pequeña.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.