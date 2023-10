Thais Villas se desplaza hasta un barrio rico y uno obreropara hablar con sus vecinos sobre la amistad: ¿Siguen manteniendo a sus amigos del colegio o la universidad? ¿Creen en pedir ayuda a los amigos para, por ejemplo, conseguir trabajo? ¿Algún amigo les podría prestar 50.000€? ¿Alguno de sus amigos ha llegado muy lejos?

Una mujer de un barrio obrero destaca que tiene un amigo alcalde en un pequeño pueblo mientras que un hombre de barrio rico asegura que entre sus amistades se encuentran varios exministros: "Con uno juego al golf". Sin embargo, de este nuevo Gobierno, formado por PSOE y Unidas Podemos, el vecino de barrio rico reconoce que no es lo mismo: "De este Gobierno no tengo tantos amigos". Una confesión que desata la risa de Thais Villas, quien le confiesa que lo daba por hecho: "No sé por qué me lo imaginaba yo".

Por otro lado, una vecina de barrio rico afirma que la amiga que más lejos ha llegado es una que vive en Toronto y que es rectora en la universidad de Odontología de la ciudad. Por otro lado, la misma mujer explica que sus dos otras mejores amigas "son esposas".