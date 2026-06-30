"Toma pucherazo": Cristina Gallego analiza la canción del verano que suena en la derecha y la ultraderecha, desde Feijóo a Trump

'Toma pucherazo' se ha convertido en el hit de la derecha y la extrema derecha mundial. Lo curioso es que "solo lo canta cuando pierde unas elecciones o cree que las puede perder", explica Cristina Gallego.

Este año todavía estamos sin canción del verano y Cristina Gallego desvela que gracias a PP y VOX ya ha llegado. Se trata de un remix de otra famosa canción que sonó en todos los chiringuitos "y también en vuestras pesadillas": 'Toma pepinazo' de Leticia Sabater.

Sin embargo, en los últimos años la derecha y la extrema derecha han versionado la letra y ahora se llama 'Toma. Pucherazo'.

El motivo, que la derecha y la ultraderecha de medio planeta han cogido la costumbre de acusar a sus rivales de pucherazo. "Así, a la primera de cambio, sin ninguna prueba", explica Cristina, que recuerda cuando en Estados Unidos el 'Toma pucherazo' lo petó cuando Trump perdió las presidenciales contra Biden y "sus muchachos se fueron a tocarla al Capitolio".

Dos años más tarde, el 'Toma pucherazo' se extendió por Sudamérica e hizo bailar, por ejemplo, a Jair Bolsonaro, que recurrió a esta canción para justificar los disturbios tras las elecciones que perdió en 2022.

"Parece que estaban celebrando que Brasil había ganado el Mundial, pero lo único que estaban celebrando era el golazo que le habían metido a la democracia", comenta la colaboradora de El Intermedio.

En 2023, el hit llegó a la ultraderecha argentina de la mano de Javier Milei, que cantó el 'Toma pucherazo' justo antes de que se celebrase las elecciones.

En España, esta no es la primera vez que suena el 'Toma pucherazo' desde que Pedro Sánchez ganó las elecciones. PP y Vox no han parado de insinuar irregularidades en las elecciones, tanto autonómicas como generales, ya sea Aznar, Feijóo, Ayuso o Abascal.

Lo curioso, señala Cristina, es que "la derecha nacional e internacional solo cante cuando pierde unas elecciones o cuando cree que las puede perder". "No sé si es su canción de motivación o que eso del pucherazo es tan de verdad como los abdominales de Leticia Sabater", sentencia.

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