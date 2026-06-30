Harumi Pérez, tras confirmarle que su proceso de regularización está en marcha: "Confío en que esto me va a cambiar la vida"

Andrea Ropero vuelve a hablar con Harumi Pérez dos meses después de tramitar su regularización. Esta migrante peruana se muestra emocionada tras recibir la notificación de que su proceso está en marcha y habla de sus planes de futuro.

Esta noche concluye el plazo del proceso extraordinario de regularización de migrantes y Andrea Ropero ha tenido la oportunidad de hablar con Harumi Pérez, una de los miles de personas que van a poder regularizar su situación en España.

"Confío en que esto me va a cambiar mucho la vida", comenta Harumi que asegura que haber regularizado su situación "abre las puertas a tener un contrato de trabajo, cumplir y trabajar mis horas justas, tener derecho a mi día de descanso y vivir en una vivienda digna".

Harumi, de origen peruano, ya conversó con Andrea hace dos meses, cuando inició los trámites para su regularización. Ahora ya ha recibido la carta de que su proceso está en marcha y se encuentra "feliz": "No me lo podía creer. Tenía el temor de que lo estaba haciendo sola, sin un abogado, y me arriesgué mucho, pero el que no arriesga no gana".

Lo primero que hizo después de recibir la notificación fue llamar a sus hijos, que se encuentran en Perú y que también están muy felices: "Ellos saben lo que trabajo y para ellos soy una mamá muy fuerte", afirma.

Hace dos años que Harumi no ve a sus pequeños y calcula que tendrá que pasar un año más para poder hacerlo, pero ahora ve la luz a final del túnel. La regularización, explica, le permitirá "desarrollarme como como mujer", ya que tener papeles le permitirá acceder a la formación profesional en enfermería "y poder agarrar un trabajo dentro de las residencias".

"Desde ya estamos aportando a este país. Venimos con esa mira de trabajar, de superarnos a uno mismo, como migrantes, y también poder ayudar a nuestra familia. Nosotros somos muy agradecidos a que el país nos esté abriendo las puertas y por ello venimos a trabajar y aportar también", asegura.

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