Un concejal independiente de Totana rechaza la bandera LGTBI de El Intermedio: "No quiero ni esa ni ninguna"

Isma Juárez se ha desplazado hasta este municipio de Murcia para repartir banderas LGTBI entre los vecinos del municipio después de que PP y Vox hayan vetado los actos del Orgullo en la ciudad.

Isma Juárez se ha desplazado hasta Totana, en Murcia, donde PP y Vox han vetado los actos del Orgullo LGTBI. El reportero se ha propuesto repartir banderas del orgullo para llenar el municipio de banderas multicolor.

Pepe, uno de sus vecinos, considera que con esta decisión de no colgar la bandera LGTBI en el ayuntamiento "se han salido un poco del tiesto". "Yo la tengo puesta", cuenta a Isma. Pepe, además, recuerda que otro hostelero y él, cuando eran directores de la Asociación de Hosteleros del Centro, hicieron la primera semana del Orgullo Gay. Juárez le regala una de las banderas diseñadas por el programa y este la coloca en el cristal de su restaurante.

"Que no se deben mezclar churras con merinas"

Juárez encuentra, después, a otros dos vecinos. Uno de ellos lleva una pulsera del Orgullo, mientras que Vicente tiene en la muñeca una pulsera con la bandera de España. "Me ha parecido muy bonito que estáis los dos a pura pulsera, diferente cada una, un día que en Totana ha habido una polémica", expone Isma.

Vicente responde al reportero que no se deben mezclar churras con merinas. "Si fueron a aprobar los presupuestos, primero que se centren en eso y, luego, que saquen una moción para la otro", señala, "pero, la bandera, este mes puede estar ahí". Así, el señor cree que se podría colgar la bandera en el ayuntamiento.

"La bandera, ni esa ni ninguna"

Isma también se encuentra con Manuel Cánovas, un exconcejal de Vox que, actualmente, es independiente. El reportero señala que votó que no a lo de la bandera, pero ahora "se lo está pensando". "Cuando estaba con Vox tenía una normativa que cumplir, pero ahora soy un alma libre", señala, "y voto lo que crea conveniente".

Cánovas expone que él no tiene nada en contra de los gays, "ahora, la bandera, ni esa ni ninguna que no sea la constitucional". Isma le ofrece la bandera que ha diseñado el programa, pero este la rechaza. "Ni esa ni ninguna", le dice al reportero. Juárez, después, aprovecha para preguntarle qué se echa en los rizos y este responde que "activador".

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