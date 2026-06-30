'Grande-Marlaska', sobre su cambio de versión sobre Leire Díez y la Guardia Civil: "Se basa en la teoría de los multiversos"

Raúl Pérez se convierte en el ministro del Interior para que aclare diversas cuestiones en torno a las polémicas que le rodean. Los encargados de plantear esas preguntas son ciudadanos anónimos.

Fernando Grande-Marlaska ha comparecido este martes en la Comisión del Senado por el caso Koldo. En su intervención ha dejado algunos interrogantes, El Intermedio ha decidido invitar al 'ministro del Interior' y responda a las preguntas sobre este caso y otras polémicas que ha acumulado.

"Estoy deseando contestar a todas las preguntas que tengáis para mí, por incómodas que sean", afirma, "y ya os puedo responder a la primera: cambio las sábanas cuando huelen regular, justo lo contrario que hago con los directores de la Guardia Civil".

Su color preferido

El Gran Wyoming le cuenta que las preguntas las van a realizar ciudadanos anónimos, pero el presentador le dice que le van a permitir elegir entre dos preguntas. Antes de que uno de esos ciudadanos lance unas de esas preguntas, Wyoming cuenta que puede elegir entre una sobre la compra de munición a Israel o sobre su color favorito.

'Grande-Marlaska' señala que "estaría encantado de responder a las dos". Sobre la primera afirma que es una polémica "totalmente superada" mientras que sobre la segunda tiene muchísimo que decir. "Le adelanto que mi color favorito no está en la gama cromática de los marrones, que esos los esquivo siempre que puedo".

El primer ciudadano anónimo que ha planteado esas preguntas le dice que le gustaría saber "cuál es su color favorito para los misiles que España compra a Israel". "Me acaba de hacer el lío este señor", se queja el 'ministro'.

"Mucha fuerza"

Wyoming le deja elegir, entonces, entre un ciudadano anónimo "que hizo su doctorado sobre la devolución de menores migrantes a Marruecos o un chaval que en 2021 solo era un adolescente". 'Grande-Marlaska' escoge al segundo.

El joven agradece que le haya elegido y, además, le cuenta que no es la primera vez, ya que le eligió en 2021 para que abandonara su casa en Ceuta y volviera a Marruecos. "Mi pregunta es cómo hace usted para agarrarse al puesto de esa manera y que nadie le eche como me hicieron a mí", plantea. El 'ministro' responde que con mucha fuerza ya que entrena cuatro días a la semana, "dos tren superior y dos tren inferior".

¿Leire Diez o fontanería?

La última pregunta tiene que ver con su comparecencia de este martes en el Senado. Wyoming le deja elegir entre una cuestión sobre Leire Díez o sobre fontanería. 'Grande-Marlaska' escoge la primera y una ciudadana anónima le pregunta sobre su cambio de versión en cuanto a la reunión de la directora de la Guardia Civil y la exmilitante socialista.

"Todo esto se basa en la teoría de los multiversos", explica, "en uno Leire estaba reunida con la directora de la Guardia Civil, en otro no estaba y en el tercero podía estar reunida con Superman o supuestamente, supuestamente una militante del PSOE".

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