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Génova

Wyoming, del mensaje de Feijóo a los catalanes: "Tiene unas tragaderas que no le caben en Génova"

"Ya habéis oído al PP, aquí se pasa página y si te he llamado terrorista y te has comido años de cárcel pues no me acuerdo", afirma El Gran Wyoming que ironiza: "Feijóo tiene un corazón que no le cabe en el pecho".

Wyoming, tras el mensaje de Feijóo a los independentistas: "Tiene unas tragaderas que no le caben en Génova"

La estrategia política del PP pasa por un llamativo acercamiento a Junts. Sandra Sabatés enseña en este vídeo de El Intermedio cómo su líder, Alberto Núñez Feijóo, "ha lanzado desde Barcelona una curiosa reflexión con el propósito de cerrar viejas heridas con Junts". "Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página, ahora queremos mirar al futuro", ha afirmado Feijóo.

Tras escucharle, El Gran Wyoming ironiza en el plató: "Claro que sí, os perdonamos las hostias que os habéis comido". "Ya habéis oído al PP, aquí se pasa página y si te he llamado terrorista y te has comido años de cárcel pues no me acuerdo", afirma Wyoming, que ironiza: "Qué bonito es perdonar".

"Se nota que Feijóo tiene un corazón que no le cabe en el pecho y unas tragaderas que no le caben en Génova", afirma el presentador de El Intermedio, que destaca que este cambio sobre el procés "no solo lo mantiene Feijóo" sino que "parece la estrategia de todo el PP".

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