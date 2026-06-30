Dani Mateo analiza el libro de Cerdán: "Sigue el clásico viaje del héroe político corrupto, del Congreso a Soto del Real"

Wyoming y Dani Mateo analizan los mejores fragmentos del libro de Santos Cerdán, donde narra cómo recibió el informe de la UCO, su llegada a la prisión y su salida, que según Dani le sitúa en la "generación del trinca y siete".

Santos Cerdán acaba de publicar un libro, 'La caída', en el que da su versión sobre el escándalo de corrupción por el que está siendo investigado, así como del tiempo que pasó en prisión.

Una obra que El Intermedio analiza en su 'Club de lectura de novela en negro', el espacio literario dedicado a las novelas de nuestros corruptos por el que ya han pasado los papeles de Bárcenas, las memorias de Mario Conde o los mails del 'duque empalmado'.

"La Caída de Santos Cerdán es un relato intimista que sigue el clásico viaje del héroe político corrupto, o sea del Congreso a Soto del Real" comenta Dani Mateo.

En su libro, Cerdán relata cómo recibió el informe de la UCO y cómo empezó a leerlo en su escaño. Una narración que aplaude Dani, que le coloca directamente en la "generación del trinca y siete".

En otro fragmento, el exsecretario de Organización del PSOE habla de su ingreso en prisión. Aquí, indica Wyoming, Cerdán "señala al mayor enemigo de la corrupción: el aburrimiento en prisión".

En el 'epílogo', Cerdán narra su salida de prisión y asegura que "algo de ti se queda dentro". Dani considera que aquí el expolítico "juega a la sugerencia" y Wyoming defiende que le tienen que dar el "premio Nada", porque "cuando llega el juicio nunca se acuerdan de nada".

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