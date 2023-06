Thais Villas ha estado en Sevilla para hablar con una de sus ciudadanas más ilustres, María Jesús Pérez Bancalero, más conocida como 'La Chari'. Esta mujer es dueña de una mítica casa de comidas y, por su trabajo, ha recibido la medalla de la ciudad.

La reportera de El Intermedio ha pasado un día con ella en el bar 'Kiko de la Chari', donde le ha contado que se enteró de esta condecoración a través de su hija el Día de la Madre: "Me dijo 'mamá, te voy a dar una alegría muy grande'", recuerda 'La Chari', que asegura que en aquél momento pensaba que le traían a su actor de novelas turcas favorito.

A sus 71 años, esta sevillana ilustre asegura que en su bar "todos son recibidos, tanto si vienen trajeados, como si no" y tiene claro que, a pesar de la distinción, no piensa en jubilarse: "Qué hago en mi casa en el sillón", comenta 'Chari' a Thais Villas, que se anima a degustar el menú del día "no apto para la operación bikini".