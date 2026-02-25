Thais Villas y Dani Mateo dramatizan las conversaciones de la mujer de Tejero: "Tanto amor a la patria y mira cómo le han engañado"

Thais Villas se convierte en Carmen Díez Pereira, la mujer de Antonio Tejero, y junto a Dani Mateo interpretan sus conversaciones reales el día del 23F en las que dedicaba a su marido apelativos como "tonto", "desgraciado" o "gilipuertas".

Una de las cosas que más han llamado la atención de la desclasificación de los archivos secretos del 23F es el papel que jugó Carmen Díez Pereira, la mujer de Antonio Tejero.

Pereira estuvo en contacto con los militares, a los que pedía información constantemente, e incluso quiso acudir personalmente al Congreso, a pesar de las contraindicaciones de sus interlocutores.

En esas llamadas, la mujer de Tejero también expresaba su preocupación por que los militares y el propio rey Juan Carlos dejaran tirado a su marido. Conversaciones que 'El Intermedio' convierte en una lectura dramatizada bajo el título 'El golpista, su mujer y otras conversaciones que no te puedes creer'.

Thais Villas se convierte en la mujer de Tejero mientras 'pone a caldo a su marido' con una amiga interpretada por Dani Mateo. "Han engañado a mi marido como a un desgraciado. Tanto amor a la patria y mira cómo le han engañado", comenta 'Carmen', que le dice a su amiga 'Carmen Elvira' que Tejero "es tonto".

Al día siguiente, 'Carmen' llamaba a su hijo, que estaba en la Academia Militar de Zaragoza, para contarle que han dejado a su padre "tirado como una colilla". También le llama "gilipuertas" cuando le ve por la tele asumiendo toda la responsabilidad del golpe.

