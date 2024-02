Los golpistas del 23F están convencidos de que Milans del Bosch será el nuevo presidente del Gobierno. Fuera del Congreso, a las 21:00 horas, se produce una reveladora conversación entre el general Armada y el secretario del rey, en la que el general "le expone, para que se lo traslade al rey, que la situación es grave, y que la tensión que existe en el Congreso puede acabar en una verdadera masacre, a lo que añade que es preciso evitar la división del ejército", tal y como afirma en Equipo de Investigación Carlos Fonseca, periodista y autor de '23F: la farsa'.

Casi dos horas después de esta conversación, el capitán general Milans del Bosch declara el estado de excepción y saca los tanques a las calles de Valencia. Salvo la región militar de Valencia, el resto no se une al golpe. Por su parte, García Carrés decide llamar a Carmen, mujer de Tejero: "Estoy hablando con Antonio por el otro teléfono y está fenomenal", expresa el ultraderechista, a lo que Carmen responde: "¡Gracias a Dios!".

"¿No puedo oírle?", le pregunta entonces la mujer del teniente coronel, tras lo que Juan García Carrés hace el intento, pero Tejero no escucha a su mujer. "Solo dice que, por Dios, no haya sangre ninguna", expresa entonces la mujer, a lo que el ultraderechista le asegura que "no va a haber sangre", y le dice que no se preocupe. "Y que salga lo mejor que pueda y que le queremos muchísimo todos", añade la mujer del golpista.