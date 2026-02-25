La mujer de Tejero el 23F: "Han dejado tirado a mi marido como una colilla. Es un desgraciao"

Entre líneas Es una de las protagonistas de esas tensas horas. "Qué desgraciado, tanto amor a la Patria, tanto darlo todo, mira cómo le han engañado. ¡Es tonto!", llega a decir en una conversación desclasificada del 23F Carmen Díez, mujer de Antonio Tejero.

Carmen Díez Pereira, esposa del teniente coronel Antonio Tejero, expresó su frustración al sentirse abandonada durante el intento de golpe de Estado del 23F, según revelan conversaciones desclasificadas. Carmen intentaba comunicarse con su esposo, pero temía que él pensara que la habían forzado a hablar. Lamentaba que a Tejero lo hubieran engañado, a pesar de su dedicación a la patria. En una conversación con Fernando Caro, comandante de la Guardia Civil en Málaga, Carmen expresó su temor de que su esposo fuera asesinado, afirmando que lo habían dejado "tirado como una colilla".

Carmen Díez Pereira, mujer del teniente coronel Antonio Tejero, lamentaba que a su marido le habían "dejado solo, para variar". Así se desvela en conversaciones desclasificadas de los archivos del intento de golpe del 23F.

"Estoy intentando varias veces que Antonio me llame a mí (...) El director general de seguridad quería que grabasen mi voz y con un megáfono decírselo, pero conozco a Antonio y Antonio piensa que me han forzado. Yo lo que quiero es hablar con él por teléfono", se recoge en las conversaciones.

Es una de las protagonistas de esas tensísimas horas. Carmen lamenta que a su marido le hayan "engañado como un desgraciado". "Qué desgraciado, tanto amor a la Patria, tanto darlo todo, mira cómo le han engañado. ¡Es tonto!", llega a decir.

Más adelante, en una conversación con Fernando Caro, comandante de la Guardia Civil en Málaga, asegura que "van a entrar y le van a matar". "Que han dejado tirado a mi marido como una colilla. Que le han dejao tirao, es un desgraciao", asegura.

