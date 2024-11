Thais Villas se ha trasladado hasta un barrio rico y un barrio obrero para ver qué regalos se hacen en cada uno. Y es que, ¿son diferentes los regalos de cumpleaños según el barrio en el que se viva? La reportera pregunta a un hombre de barrio obrero qué le han regalado en su cumpleaños, a lo que el hombre responde que uno de sus hijos pagó la cena. Sin embargo, el hombre se olvida del regalo que le hizo su mujer, la cual se encuentra delante durante el reportaje.

"Le regalé algo, pero parece que no se acuerda...", afirma la mujer a su marido, quien asegura que se ha "clavado". "Después me voy a acordar, pero en este momento...", destaca el hombre a Thais VIllas, quien le responde tajante: "No, después se va a ir a divorciar al abogado". "Me gasté 50 euros en el pantalón", le espeta la mujer en el vídeo que puedes ver sobre estas líneas.

Por su parte, una mujer de barrio rico cuenta que en su cumpleaños le regalaron una comida en un restaurante sensorial, unas deportivas, un anillo, un visón su madre y su marido "un poquito de bótox". "No le había notado nada, ¿dónde se lo ha puesto?", pregunta Thais. "Todavía no lo he usado... mi marido me está tirando señales", responde la chica, que le manda un mensaje: "Javier, no me vuelvas a regalar bótox".