Una mujer de barrio obrero recuerda el día que a su marido se le ocurrió comprarle lencería: "La verdad, no me gustó nada, parecía que lo había comprado en tiendas baratillas que la tela pica y rascaba todo". Y es que, preguntada por Thais Villas sobre qué le gustaría que su marido le regalara, la mujer lo tiene claro.

A ella le gustan "los pequeños detalles donde se demuestra que verdaderamente te quieren". "Por ejemplo, que me saquen la basura o me laven los platos o me lleven el desayuno a la cama", destaca la mujer, que afirma que si Thais Villas le saca la basura, le da un beso.