Wyoming reflexiona sobre reabrir el caso Koldo: "¿No es un poco raro que sea plena precampaña electoral?"

"Como líder de opinión en este país respeto todas las decisiones judiciales", afirma El Gran Wyoming en este vídeo de El Intermedio.

La UCO ha puesto en marcha un operativo sorpresa relacionado con el caso Koldo por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

"Se trata de una operación relacionado con amaños de contratos públicos adjudicados por Adif a cambio de mordidas que habrían sido blanqueadas", explica Sandra Sabatés, que destaca que ello ha acabado con la "detención de seis personas en las que están Andrea, pareja de Ábalos, y el militante socialista Cristian Corvillo, que en 2017 hizo de chófer ocasional de Sánchez".

El Gran Wyoming destaca que, "como líder de opinión en este país respeta todas las decisiones judiciales", pero reflexiona en el plató de El Intermedio: "¿No es un poco raro que en plena precampaña electoral donde los dos principales acusados ya han sido condenados a cárcel?".

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