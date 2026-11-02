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Barrio rico y barrio obrero

Una mujer de barrio obrero, sobre el peor piso en el que ha vivido: "En el baño solo había un inodoro con un agujero"

Esta mujer de barrio obrero recuerda cuál fue el peor piso en el que ha vivido "hace más de 50 años": "Eran viviendas de protección oficial cuando yo era una niña y teníamos unas condiciones muy lamentables".

Una mujer de barrio obrero, sobre el peor piso en el que ha vivido: "En el baño solo había un inodoro con un agujero"

Thais Villas pregunta en este vídeo de El Intermedio a los vecinos de un barrio rico y un barrio obrero sobre cuál ha sido su mejor y su peor vivienda.

Una mujer de barrio rico asegura que su peor vivienda fue una en Madrid por la que pagaba 2.000 euros al mes: "Cuando lo recibí, que estaba bastante cochambroso, ojo, y estaba en una zona residencial, un ático que en verano hacía un calor que te morías, sin aire acondicionado, que ni me lo quise poner. Y el invierno, un poquito fresco, como todos los áticos".

Por su parte, una vecina de un barrio obrero recuerda que su peor vivienda "fue hace más de 50 años": "Eran viviendas de protección oficial cuando yo era una niña y teníamos unas condiciones muy lamentables".

"Era una casa y apenas sin lavabo, solamente con un inodoro con un agujero", explica la mujer de barrio obrero, que destaca que no se podían "duchar ni nada". Y es que la casa era muy pequeña: "Éramos seis hermanos. Teníamos que dormir cuatro hermanas juntas... Poca comodidad, poca comodidad".

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