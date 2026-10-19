Un hombre afirma a Thais Villas que volverá a votar por correo "solamente por los bulos": "Por joder"

Thais Villas habla con aquellos que ya participaron en la primera fiesta de la democracia de España. ¿Votan más a la persona o al partido? ¿Qué votarán el 29 de diciembre? ¿Qué opinan del voto por correo? Sus respuestas, en este vídeo.

Thais Villas habla sobre las elecciones con los mayores, los que según la reportera de El Intermedio "desprecintaron las urnas". Algunos de ellos recuerdan que en aquellas primeras elecciones votaron por el PSOE de Felipe González, mientras que a otros la memoria ya les juega alguna mala pasada.

Martina sí que asegura que entonces sintió "una emoción muy grande, de decir 'por fin puedo yo decidir'". Rosa y Cristóbal siempre han ido a votar y últimamente, explican que lo han hecho por correo. Él afirma que en esta ocasión se va a "reafirmar" y lo volverá a hacer de esta manera "solamente por los bulos, por joder".

Maite expresa su descontento con la política: "Hay veces que pienso una cosa y que va a salir y no sale, me decepciona. Y luego hablan una cosa y es mentira todo. Son de charlas matutinas que no van a ningún sitio", comenta.

Juani y José siempre han sido reivindicativos, de hecho ella ha recibido "más de un palo" en alguna huelga y reconoce que ha "corrido mucho" delante de la policía. Los dos tienen muy claro lo que votarán el 29 de noviembre: "Si salen el de Vox y el otro, no puedo con la vida", señala Juani.

En el caso de Jose, explica que es de los que votan más al partido que a la persona porque "creo que es el que mejor va a defender mis ideas". Sin embargo, señala que "si es Pedro Sánchez, adelante, pero si fuese Page me costaría".

A Maite le ha llamado más la persona, como en el caso de Albert Rivera: "Según cómo hablaba y todo, me convencía", reconoce. En el caso de Martina, afirma que Felipe González nunca le cayó bien.

En términos de apariencia física de los dos candidatos actuales, Carmen asegura que le transmite más Feijóo, según Juan Miguel porque es "más flojito". Sin embargo, Sánchez le parece más "pibón".

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