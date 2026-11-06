Iñaki López lamenta la marcha de Wyoming: "Este país hoy es un poco menos plural, escandaloso y divertido"

"Querido Txetxu, mañana habrá más y será diferente, pero esta vez te doy la razón, mejor imposible", asegura el presentador de Más Vale Tarde al conocer la jubilación de Wyoming.

Este jueves, El Gran Wyoming anunció que el próximo enero se jubilará y dejará de presentar El Intermedio, dejando el programa en manos de Gonzo.

Ante esta noticia, Iñaki López ha rendido homenaje en el editorial de Más Vale Tarde al hombre que despertó su "interés por este medio de comunicación".

Iñaki López recuerda que Wyoming recaló en laSexta después de que el Gobierno de José María Aznar acabase con 'Caiga quien caiga' por una broma sobre Ana Botella.

Ya en esta cadena, Wyoming "ha dado su particular, certero, ácido y siempre hilarante punto de vista sobre la actualidad de este país". Un país que, a partir de hoy, pasa a ser "un poco menos plural, escandaloso y divertido".

"Querido Txetxu, mañana habrá más y será diferente, pero esta vez te doy la razón, mejor imposible", concluye Iñaki López parafraseando a El Gran Wyoming.

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