La borrasca Bruna azota el oeste peninsular con lluvias intensas y fuertes rachas de viento, dejando a 11 comunidades en alerta

Los detalles Habrá avisos de nivel naranja activos por lluvia durante todo el día en Huelva y Sevilla, mientras que en Cáceres y Ávila se mantendrá la alerta naranja durante las primeras horas de la mañana, pasando luego a aviso amarillo.

Comienza la borrasca Bruna, que dejará este lunes algunas precipitaciones que podrán ser fuertes y persistentes especialmente en el oeste de la Península, con rachas muy fuertes de viento del sur, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Habrá hasta 11 comunidades están aviso por el oleaje, fuertes vientos y lluvias.

Habrá avisos de nivel naranja activos por lluvia durante todo el día en Huelva y Sevilla, mientras que en Cáceres y Ávila se mantendrá la alerta naranja durante las primeras horas de la mañana, pasando luego a aviso amarillo. Además, estarán activos avisos amarillos por viento en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco.

Este fin de semana ya hemos notado los primeros impactos de esta borrasca Bruna que golpeó con fuerza la tarde de este domingo algunas islas canarias y que ya llegan en forma de chubascos y de tormentas por ahora no muy fuertes a la península, que ya entran por el Golfo de Cádiz, atraviesan Portugal y llegan incluso a Extremadura o hasta Castilla y León.

Pero ha sido, sin duda, en Canarias donde las tormentas han descargado con mucha intensidad a lo largo de la tarde del domingo. Por ejemplo, en Tenerife han acumulado más de 100 litros por metro cuadrado; y en Agaete, en Gran Canaria, hubo lluvia torrencial y rachas de viento muy fuertes de más de 130 kilómetros por hora.

Por otro lado, tenemos en previsión una segunda borrasca, todavía en proceso de ciclogénesis, y de formación poco a poco, que va a atravesar todo el Atlántico. Es posible que tenga nombre, y si lo tiene se llamará Charles (empezará con C) y es muy probable que a partir del martes afecte a las Islas Canarias y a partir del miércoles nos afecte a la Península Ibérica, especialmente al sur de Andalucía, a Ceuta y a Melilla.

Este lunes será un día pasado por agua en casi todo el país con lluvias muy intensas, con tormentas ya desde la madrugada y por la mañana en Andalucía, especialmente en la zona del Estrecho, sierras del sur de Andalucía, oeste de Andalucía, Huelva, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha[ y ] Castilla y León y, poco a poco por la tarde, irá avanzando ese frente hacia el centro de Andalucía, la Comunidad de Madrid, la zona centro, Castilla y León y Aragón, incluso con tormentas, por ejemplo, en puntos como el noreste o también en Baleares.

A última hora de este lunes, empezará a entrar también un frente por el noroeste, que va a dejar lluvias también bastante intensas en una parte de Galicia, el Cantábrico y Castilla y León.

Habrá hasta 11 comunidades están en aviso bien por el oleaje, olas de más de 5 metros de altura en la costa de Galicia, por fuertes vientos, sobre todo en el norte, rachas que pueden superar los 90 o incluso 100 kilómetros por hora, o bien por las lluvias acumuladas, que pueden superar en el norte de Cáceres y sur de Ávila los 100 litros en menos de 12 horas o los 200 o incluso 300 litros, en todo el episodio de la borrasca Bruna.

En cuanto a las temperaturas, este lunes seguirán subiendo un poco más, sobre todo en el norte y en el noreste. Llegarán hasta por encima de los 25 grados en buena parte de Andalucía, también de la Región de Murcia o en puntos del Mediterráneo (23º por ejemplo en Valencia, 25º en Murcia o hasta 24º en Granada o en Sevilla).

Previsión meteorológica para el martes y el miércoles (10 y 11 de noviembre)

Este martes, 10 de noviembre, seguirá siendo un día bastante complicado con muchas lluvias y con un nuevo frente, que entrará ya desde la madrugada y por la mañana por el noroeste, dejando lluvias muy intensas ya desde por la mañana en Galicia, noroeste, norte, Castilla y León, norte y Extremadura, pero sobre todo con lluvias muy intensas en toda la franja que va desde Extremadura, norte de Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla y La Mancha, este de Castilla y León, La Rioja, incluso al Pirineo.

Por su parte, en Canarias aparecerán ya las primeras tormentas, entrando a últimas horas del día por el oeste, el extremo occidental, tormentas muy fuertes asociadas a esa nueva borrasca que poco a poco se va acercando por el Atlántico.

En cuanto al miércoles, será un día todavía más complicado que el martes, con lluvia en prácticamente todo el país y bajo la acción de dos borrascas. Por un lado, la borrasca Bruna, que dejará tormentas intensas, sobre todo por la mañana y por la tarde, en el noroeste, Galicia (un día más), Castilla y León, el Cantábrico, el norte de Extremadura, la Comunidad de Madrid, el centro y Castilla-La Mancha.

Y, por otro lado, la segunda borrasca, que entrará sobre todo por la tarde, con tormentas fuertes, sobre todo en las Islas Canarias, durante todo el día. Por la tarde y por la noche, se esperan tormentas fuertes, por esa nueva borrasca, en Andalucía, la zona del Estrecho, Ceuta y Melilla.

En cuanto a las temperaturas, poco a poco, van a seguir teniendo variaciones muy pequeñitas. Por ejemplo, el martes subirán un poco más en el Mediterráneo y bajarán, sin embargo, en el oeste y también en el norte, pero hablamos de calor, de bastante calor para un mes de noviembre, el martes en puntos del Mediterráneo. Por ejemplo más de 25º en casi todo el litoral, 27 en Murcia, 26 grados el martes también en Valencia, casi 25 en Barcelona y 24 en Granada o en Sevilla.

El miércoles, sin embargo, bajan un poco en el sur, suben ligeramente o sin cambios en el norte, por ejemplo, todavía por encima de los 25º en buena parte del Mediterráneo, 25º en Valencia, en Murcia o todavía por encima de los 15º en Castilla y León, más de 20º, por ejemplo, en el Cantábrico, 22º en Oviedo y 23º en Bilbao.

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