Thais Villas vuelve a visitar un barrio rico y otro obrero para preguntar a sus vecinos sobre los ahorros. ¿Les da para ahorrar? ¿Son manirrotos? ¿En qué se lo gastan? Una mujer de barrio rico asegura ser muy fan de la ropa y la decoración, hasta el punto de que "me levanto pensando qué me voy a comprar y me acuesto pensando qué me voy a comprar mañana". Mientras tanto, en el barrio obrero, otra entrevistada comenta que recorre los establecimientos en busca del precio más barato.

"No tenemos ahorrado", afirma otra mujer del barrio rico a Thais, a pesar de que explica que su marido tiene un sueldo variable de entre 12.000 y 20.000 euros mensuales: "Me dice 'si me muero, no me llevo nada conmigo, así que voy a disfrutarlo porque para qué trabajo'", comenta.

En el caso de otra vecina del mismo barrio, su respuesta es más reservada cuando la reportera le pregunta si sabe cuánto dinero tiene ahorrado: "Sí, pero no se lo voy a decir, perdóneme", contesta en el vídeo sobre estas líneas, donde sin embargo apunta que "llevo muchos años ahorrando". Mientras tanto, un hombre de barrio rico le desvela que tiene "una despensita para caprichos" de 200.000 euros.

En el barrio obrero, por su parte, una chica afirma tener ahorrados 20 euros, pues aunque lo intenta, "luego viene la factura de la luz, el gas, el alquiler y es que no". En el mismo lugar, otra de las entrevistadas confiesa a Thais que "no tengo nada ahorrado, porque soy artista precaria" y una tercera que los 600 o 700 euros que tiene guardados son "para cualquier cosa que se rompa en la casa o el dentista".