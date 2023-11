Thais Villas sale a la calle en una nueva entrega de 'Barrio rico, barrio obrero' para hablar con los vecinos de una y otra zona sobre los ahorros. Además de saber cuánto dinero tienen guardado, la reportera de El Intermedio ha intentado averiguar qué hacen con él, si es que lo tienen.

Mientras en el barrio rico una señora asegura que se gasta sus ahorros en viajar, con Nueva York como última parada y Madeira como la próxima, una joven de barrio obrero explica que lo que consigue ahorrar se lo gasta en "un café con una amiga". Otro hombre de barrio rico, por su parte, afirma que lo ha invertido "en terrenos": "¿Estoy delante de un terrateniente de Burgos?", le pregunta Thais Villas.

Sobre su mejor inversión, una mujer de barrio obrero asegura que ha sido su vivienda, porque "ya es tuya y no tienes que decir 'ay, que este mes no voy a poder pagar el alquiler'". En el barrio rico, una mujer asegura que fue su perrita, que, asegura "me salió económica, 1.300 euros, porque la compré en Pensilvania con los amish". En el mismo barrio, un hombre asegura que su mejor inversión fueron sus estudios, mientras que una chica de barrio obrero opina que la peor fue precisamente "mi carrera universitaria": "Estudié una con pocas salidas", admite.