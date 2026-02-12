Susi Caramelo confiesa a Wyoming que es "bastante celosa": "Que le dé un like a una de Instagram ya me parece una infidelidad"

Susi Caramelo visita El Intermedio para hablar de su nuevo programa, 'Especialita', y aprovechando que es una experta en San Valentín, analiza algunos de los dilemas románticos más surrealistas de los últimos días.

Susi Caramelo visita el plató de El Intermedio para hablar de 'Especialita', su especial de San Valentín que laSexta estrena este jueves a las 23:00 horas.

"Me han encargado a mí hacer un programa del amor. Yo, que llevo dos días con el último novio", comenta la cómica, que asegura que es como "el típico cuñado que empieza a jugar al pádel y al cabo del mes te empieza a dar lecciones". Además confiesa haber sido "ligona toda la vida", si bien reconoce que "no me aguantan ni dos días".

Susi explica que su nuevo programa "tiene de todo", desde monólogo, entrevista y tertulia, sin olvidar los reportajes a pie de calle e incluso de investigación. "No limpias el plató de milagro", le responde Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

El presentador le propone demostrar sus conocimientos sobre el romanticismo con varias cuestiones. La primera el esquiador noruego que confesaba en plenos Juegos Olímpicos que le había puesto los cuernos a su novia y aprovechaba para pedirle perdón.

"A mi este tío me parece un 'loser'", afirma rotunda Susi, que opina que "no era el momento de decirle eso. Primero porque si no se enteró nadie, ya se enteró todo dios". En su caso, admite que es "bastante celosa": "A mí que le dé un like a una de Instagram ya me parece una infidelidad, ya me reboto", asegura.

Por otro lado, el Gobierno francés va a pedir a los jóvenes que tengan hijos, ante el descenso demográfico que sufre el país. Susi considera que "antes de dar un consejo es a la gente", Emmanuel Macron "igual debería arreglar lo que tiene en casa".

En España, sin embargo, imagina que sería "muchísimo peor": "Tú imagínate que Pedro Sánchez le pide a toda la juventud que se ponga a tener hijos antes de los 29. Igual la mitad, solo por joderle, ya no follaría", apunta.

En otro dilema amoroso, el Departamento de Estados Unidos despidió a un funcionario por salir con una mujer que estaba vinculada al Partido Comunista chino. En su caso, Susi afirma que "no dejaría nada por amor. Por dinero, seguramente".

Respecto a esta noticia, explica que todo el mundo ha dado por hecho que el funcionario ocultaba a esta mujer porque era una espía, "pero a lo mejor la ocultaba por fea y no la quería enseñar". Algo que, confiesa la cómica, "a mí me ha pasado muchas veces".

"Me ha pasado muchas veces de enrollarme con gente que, en épocas de desesperación, no valía un duro. Un cuadro de tío, vamos. Y tener que esconderlo y pedirle que por favor, que no lo contara", recuerda.

Respecto a si saldría con alguien de una ideología contraria a la tuya, lo tiene claro: "Yo saldría con alguien que me trate bien, que me haga reír mucho. Y si puede estar bueno y tener pasta, mejor".

