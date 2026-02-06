laSexta vive el próximo jueves su San Valentín más divertido con 'Especialita', el especial presentado por Susi Caramelo

'Especialita', el show presentado por Susi Caramelo para celebrar un San Valentín lleno de amor y, sobre todo, humor, llegará el próximo jueves 12 de febrero a laSexta, donde estará acompañada por Eduardo Navarrete, Valeria Vegas, Manuel Jabois y Gotzon Mantuliz.

laSexta estrena el próximo jueves, 12 de febrero, a las 23:00 horas 'Especialita', un show único presentado por Susi Caramelo para vivir el San Valentín más divertido. Un especial que celebra el amor en todas sus formas con humor y sin prejuicios, para disfrutar en pareja, en solitario o como cada uno quiera.

'Especialita' combina monólogo, coloquio, entrevistas y reportajes, siempre desde el humor y la ironía. Al frente, Susi Caramelo, una de las presentadoras y cómicas más reconocibles del panorama audiovisual, lidera el programa acompañada por Eduardo Navarrete, Valeria Vegas, Manuel Jabois y Gotzon Mantuliz, que aportan distintas miradas y sensibilidades para hablar de amor desde todos los ángulos posibles.

A lo largo del especial, el programa se adentra en las relaciones, las citas, las emociones y las contradicciones del amor actual, con secciones que mezclan debates sin filtros, piezas de investigación y situaciones inesperadas. Todo ello con un ritmo ágil, directo y con una mirada descarada y muy actual sobre las relaciones de hoy.

'Especialita', producido por Atresmedia en colaboración con Globomedia(THE MEDIAPRO STUDIO), estará disponible en atresplayer y podrá verse fuera de España a través de la versión internacional de la plataforma

Así es 'Especialita', un show único para llenar de humor San Valentín

'Especialita', un show atrevido y sin prejuicios que convierte San Valentín en una noche llena también de humor. Con Susi Caramelo al frente, el programa propone una mirada actual y desenfadada sobre el amor y las relaciones, combinando humor, conversación y experiencias reales desde múltiples perspectivas.

El programa arranca con un monólogo inicial en el que Susi Caramelo demuestra su estilo directo e inconfundible. Susi Caramelo vuelve a los photocalls para hablar con los famosos sobre amor en esta noche tan especial. Además, el plató acoge un coloquio con Eduardo Navarrete, Valeria Vegas y Manuel Jabois, que aportan miradas diversas y complementarias en un debate sin filtros sobre cómo se vive el amor hoy.

El formato también incorpora un reportaje de investigación centrado en una app exclusiva para ligar. La noche se completa con una entrevista a Gotzon Mantuliz, que comparte su visión personal sobre el amor y las relaciones.

Susi Caramelo al frente de 'Especialita'

La cómica y presentadora Susi Caramelo será la encargada de conducir 'Especialita' con su estilo inconfundible y carisma. Ha consolidado su perfil como conductora de formatos de entretenimiento y dating con 'Amor a lo bestia' de Flooxer, su primer gran proyecto como presentadora en solitario en Atresmedia, un programa que destacó por su tono rompedor y su excelente conexión con el público, confirmando su capacidad para liderar formatos que combinan humor, relaciones y actualidad.

La cómica también ha destacado como concursante en exitosos programas como 'Tu cara me suena' y 'El desafío', donde ha conseguido ser finalista. Además, colabora en 'El Hormiguero', el programa más visto de la televisión, donde aporta su característico sentido del humor y espontaneidad.

