Sophie Gray, influencer, cuenta a Thais Villas cuál fue el refrán español que más le ha sorprendido: "Rubia de bote..."

Thais Villas vuelve a El Intermedio con una nueva entrega de 'Ok Boomer'. En esta ocasión, la reportera entrevista a Sophie Gray, una joven estadounidense que vive en Sevilla y que se ha hecho viral por sus vídeos sobre las diferencias culturales entre España y Estados Unidos.

Sophie cuenta que aprendió español desde muy pequeña, en la guardería, y que fue su madre quien la inspiró a viajar y conocer nuestro país. "Como a todos los guiris, ¿quién no va a enamorarse de Sevilla?", reconoce.

Villas destaca que, más allá de su perfecto español, a Sophie se le nota más el acento andaluz que el estadounidense. "El acento es contagioso", asegura la creadora de contenido, que bromea sobre el motivo por el que domina tan bien el idioma por culpa de su novio. Y añade: "El amor es una motivación".

Uno de los aspectos del español que más le sorprenden son los refranes y las expresiones populares. Entre risas, comenta: "Rubia de bote, chocho morenote es superfuerte" y explica que "bote era la palabra" que más le costó entender al principio. También confiesa que su expresión favorita es "por si las moscas", porque le parece "super cute".

Eso sí, hay algo que se le sigue resistiendo: el flamenco. "Todavía no he capturado la esencia, hay algo con el flamenco… no puedo pillar los pasos. No sé si es porque no hay tutoriales en inglés en YouTube", bromea.

Puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal de El Intermedio.