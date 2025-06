Un hombre confiesa a Thais Villas que ha dejado de creer en la política: "Ningún político es honrado"

La reportera ha salido a la calle para conocer qué opina la gente sobre el escándalo de corrupción que ha implicado a Santos Cerdán. ¿Consideran que Pedro Sánchez debería dimitir? No te pierdas el debate de 'Hablando se enciende la gente'.

¿Qué opina la gente sobre la gestión de Pedro Sánchez entorno al escándalo de corrupción que ha salpicado al PSOE? Thais Villas ha salido a la calle para, dentro de su sección 'Hablando se enciende la gente', conocer la opinión de los ciudadanos sobre este hecho.

Un hombre confiesa no tener muy clara su opinión. "El problema que tenemos con los políticos es que todos vienen a enriquecerse", responde a Thais, "he dejado de creer en la política, no veo que nadie sea un político honrado". "¿Pedro Sánchez está gestionando bien la crisis? Depende de cómo lo mires, porque él sabe más de lo que dice", añade.

Otra señora, por su parte, opina que "cualqueir Gobierno corrupto, cuando tiene indicios de corrupción, el responsable es el Gobierno". "Creo que debería irse", añade. Otra mujer expone que ha habido corrupción en todos los Gobiernos. "Con lo cual, no sé hasta que punto es responsabilidad solamente del que manda", reflexiona.

Otro chico también considera que Sánchez debería dimitir. "Debería convocar elecciones e irse ya, esto es un desastre", añade otro señor. "Va fatal el país, la economía va fatal, no tenemos presencia en Europa...", manifesta una mujer, irónica en respuesta a las palabras de ese hombre.

Un chico defiende que el país "está fatal" debido a que "el tipo impositivo es una barbaridad, básicamente se pisa el cuello a la gente que emprende". "Al final, esos impuestos, en vez de ir a servicios van destinados a todo lo contrario", añade.