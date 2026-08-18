Una mujer de barrio rico, a Thais Villas sobre si le han llevado alguna vez el desayuno a la cama: "Cuando tenía a la chica interna"

En una entrega de 'Barrio rico, barrio obrero' que ahora recupera El Intermedio, Thais Villas preguntaba por los desayunos, los cafés de especialidad y los brunch.

Las cafeterías de especialidad están revolucionando los desayunos de España y Thais Villas salía a la calle para comprobar si esto también se nota de manera diferente en un barrio rico y un barrio obrero.

En el obrero, una mujer afirmaba que desayuna siempre en casa un café con leche y dos magdalenas. En el rico, una señora explicaba que el desayuno es la comida del día que más disfruta. Toma chía, fruta, aguacate, un porridge de avena y un café recién molido que compra en una tienda especializada.

Una vecina, sin embargo, aseguraba que compraba el café en el Mercadona, mientras que una vecina alucinaba con un café de pistacho que le costó seis euros: "Espectacular".

Respecto a los cafés de especialidad, una mujer de barrio obrero lo definía como un "lavado de calcetines" porque "si lavas un calcetín te queda el color del café que te sirven".

Una mujer de barrio rico reconocía que cada día desayuna dos o tres veces, casi siempre fuera de casa. También en el barrio rico, otra señora cargaba contra los malos bufets del hotel: "Tienes un chóped espantoso, el café no te gusta... me deprimo muchísimo".

Una mujer de barrio obrero renegaba completamente de los brunch: "Yo soy muy española". En el barrio rico, sin embargo, una mujer había ido varias veces con su hija al brunch del hotel Palace, donde "hay hasta marisco". Su precio, unos 65 euros.

Cuando Thais desvelaba a una mujer de barrio obrero el precio de los brunch en el Ritz o el Palace, su reacción era contundente: "Ya no voy".

La reportera de El Intermedio también preguntaba si alguna vez les habían llevado el desayuno a la cama. "Cuando tenía a la chica interna en casa", comenta una mujer de barrio rico, mientras que en el obrero una señora aseguraba que 'su Manolo' también le había llevado alguna vez café con galletas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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