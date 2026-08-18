El director del Gran Telescopio de Canarias desvela a Inés Rodríguez cuál ha sido la galaxia más lejana que han podido observar

La reportera viajaba hasta La Palma para conocer, desde dentro, el Observatorio del Roque de los Muchachos. Ahí, charlaba con Javier Herrera, responsable del observatorio, Romano Corradi, director del telescopio.

El Intermedio recupera la visita que Inés Rodríguez hizo al Observatorio del Roque de los Muchachos de La Palma, un centro de referencia a nivel mundial en astrofísica. La reportera se reunía primero con Javier Herrera, responsable del observatorio.

Herrera explicaba a Rodríguez que en los años 70 se hicieron una serie de prospecciones astronómicas en Tenerife y La Palma, y estas determinaron que ese lugar era "el idóneo". "A finales de los años 70 se firmaron unos acuerdos internacionales donde el observatorio se abría a la comunidad internacional, de manera que cualquier país, que hubiese suscrito estos acuerdos, podría tener un telescopio aquí en La Palma o en Tenerife", indicaba. "De aquí básicamente salen premios Nobel, algunos sobre exoplanetas u otros tan remotos como comunicaciones cuánticas", exponía Herrera.

La reportera visitaba, después, el Gran Telescopio de Canarias, donde conocía a su director, Romano Corradi. Este explicaba que este es el mayor telescopio del mundo y se diseñó "para hacer un poco de todo".

"Tiene un espejo más grande por lo que puede ver cosas que son más débiles porque recolecta más luz", indicaba. Corradi indicaba que el telescopio fue diseñado para ser muy versátil "y pueda trabajar en cualquier tema de la astrofísica moderna". "Aquí estudiamos la a galaxias más lejanas", indicaba, algo que, como apuntaba, significa "ir más atrás en el tiempo, acercarnos al comienzo del universo".

La galaxia más lejana que han podido observar es una situada a 10.000 millones de años luz de distancia. "Estos números tienen tantos ceros que no se pueden visualizar en la cabeza", exponía Corradi. Rodríguez, además, tenía la oportunidad de visitar la cúpula del telescopio.

Corradi explicaba que el telescopio tiene una parte móvil que pesa 400 toneladas. Esta está "flotando sobre una capa muy fina de aceite", lo que hace que no haya fricción. "Esta parte, y el telescopio que sube y baja, sirve para poder apuntar en el cielo al objeto que queremos estudiar", señalaba.

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