La 'señora bien', a favor de la regularización de inmigrantes: "Así mi chica del servicio podrá votar lo que yo le diga"

'Piluchi', la 'señora bien' de El Intermedio, reacciona en este vídeo al último revés de la UCO al juez Peinado en su intento de investigar a Air Europa y opina sobre la regularización de inmigrantes.

Cristina Gallego se convierte un día más en la 'señora bien' de 'El Intermedio' para, en esta ocasión, mostrar su enfado porque en el programa no se habla de "lo que de verdad preocupa" a los españoles de bien.

'Piluchi' está indignada con la UCO después de frenar el último intento del juez Peinado de investigar a Air Europa, tras alegar que no existen hechos nuevos que justifiquen la apertura de una investigación sobre el rescate de la aerolínea.

"¿Te acuerdas de aquello de 'Todo por la patria'? Pues lo van a cambiar por 'Todo por los traidores a la patria', es decir, Perro Sanxe y su mujer", afirma la 'señora bien', mientras ensalza el trabajo del juez Peinado "día y noche" para "destapar lo que todos sabemos, que Pedro Sánchez es un sinvergüenza".

"Así se empieza una dictadura: primero no dejas trabajar a los jueces, luego le prohíbes el móvil a los chavales y lo siguiente será meternos en la cárcel a todos los que no tocamos los bongos ni decimos 'nosotres'", defiende 'Piluchi', que sin embargo se muestra a favor de la regularización de inmigrantes porque así "Wendolin, mi chica del servicio, podrá votar lo que yo le diga".

