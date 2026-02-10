Ahora

Parodia de Cristina Gallego

La 'señora bien', a favor de la regularización de inmigrantes: "Así mi chica del servicio podrá votar lo que yo le diga"

'Piluchi', la 'señora bien' de El Intermedio, reacciona en este vídeo al último revés de la UCO al juez Peinado en su intento de investigar a Air Europa y opina sobre la regularización de inmigrantes.

'Piluchi', la 'señora bien' de El Intermedio, reacciona en este vídeo al último revés de la UCO al juez Peinado en su intento de investigar a Air Europa y opina sobre la regularización de inmigrantes.

Cristina Gallego se convierte un día más en la 'señora bien' de 'El Intermedio' para, en esta ocasión, mostrar su enfado porque en el programa no se habla de "lo que de verdad preocupa" a los españoles de bien.

'Piluchi' está indignada con la UCO después de frenar el último intento del juez Peinado de investigar a Air Europa, tras alegar que no existen hechos nuevos que justifiquen la apertura de una investigación sobre el rescate de la aerolínea.

"¿Te acuerdas de aquello de 'Todo por la patria'? Pues lo van a cambiar por 'Todo por los traidores a la patria', es decir, Perro Sanxe y su mujer", afirma la 'señora bien', mientras ensalza el trabajo del juez Peinado "día y noche" para "destapar lo que todos sabemos, que Pedro Sánchez es un sinvergüenza".

"Así se empieza una dictadura: primero no dejas trabajar a los jueces, luego le prohíbes el móvil a los chavales y lo siguiente será meternos en la cárcel a todos los que no tocamos los bongos ni decimos 'nosotres'", defiende 'Piluchi', que sin embargo se muestra a favor de la regularización de inmigrantes porque así "Wendolin, mi chica del servicio, podrá votar lo que yo le diga".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Rufián habla por primera vez tras conocerse su propuesta de aunar a la izquierda: "Me sorprende que sorprenda. Algo hay que hacer, sino nos comen por los pies"
  2. El PP inicia su cortejo a un Vox crecido tras las elecciones en Aragón y que no cede en Extremadura
  3. El Gobierno impulsa una ley contra la privatización sanitaria para dificultar hacer negocio con la salud
  4. Elisa Mouliáa estalla contra la Fiscalía: "¿Con la ley del 'solo sí es sí' y el caso Rubiales me van a archivar a mí? ¡No hay vergüenza!"
  5. El Gobierno aprueba poder topar precios en situaciones de emergencia para evitar abusos contra los consumidores
  6. Thomas Wolter y Eleisa Aparico, la pareja que se dio el 'sí, quiero' durante el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl