La UCO explica al juez Peinado que no hay "hechos nuevos" para seguir investigando a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa

El contexto El magistrado había solicitado abrir una investigación tras recibir un escrito en el juzgado que advertía de que había hechos nuevos sobre el rescate, a pesar de que la Audiencia de Madrid le dijo que esa vía estaba agotada.

El juez Juan Carlos Peinado enfrenta nuevas negativas para investigar la relación de Begoña Gómez con el rescate de Air Europa. Tras la oposición de la Fiscalía Provincial de Madrid, ahora la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha comunicado que no existen "hechos nuevos" que justifiquen una investigación. Peinado había solicitado reabrir el caso basándose en un escrito que mencionaba nuevos hechos, pese a que la Audiencia de Madrid ya había descartado esta vía. La UCO concluyó que los contactos mencionados en el escrito no son verificables y que la información bancaria extranjera no puede ser confirmada, por lo que no se abrirá una investigación.

Al juez Juan Carlos Peinado se le siguen acumulando las negativas judiciales a que prosiga insistiendo en la relación de Begoña Gómez con el rescate de Air Europa. Si hace casi un mes era la Fiscalía Provincial de Madrid la que cuestionaba su decisión de solicitar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) volver a investigar el rescate de la aerolínea, ahora ha sido la propia UCO la que ha comunicado al magistrado que no hay "hechos nuevos" que investigar.

El juez Peinado realizó una petición de abrir una investigación sobre el rescate de la compañía aérea después de que recibiera un escrito en el juzgado en el que se advertía de que había hechos nuevos sobre el rescate, una solicitud que emitió pese a que la Audiencia de Madrid ya le había dicho en varias ocasiones que esa vía estaba agotada.

Y, en un oficio al que ha tenido acceso laSexta, la UCO ha concluido sobre su petición que "los contactos y relaciones personales entre las personas interesadas en la operación financiera y terceros a los que en el escrito se alude como motivos o condicionantes de determinados aspectos del expediente de Air Europa, así como la posible relación causa-efecto con la tramitación del expediente, no son contrastables debido a la ausencia de fuentes de información al respecto".

Por ello, han comunicado a Peinado que "no se considera posible tomarlos como nuevos hechos para la investigación" y, por ende, que no se realizará una apertura de investigación.

En cuanto a la información bancaria del extranjero mencionada en el escrito, la UCO ha apuntado que no es posible "pronunciarse acerca de la verosimilitud de la misma y, en su caso, su relación con la tramitación del expediente de Air Europa", a lo que se añade que otro tipo de información ya estaba aportada al procedimiento.

