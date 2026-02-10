Dani Mateo 'lamenta' que el PSOE pierda a Felipe González: "Es un símbolo al que se le olvida la rosa y va a puño limpio"

Dani Mateo sorprendió a Wyoming con una jugosa 'exclusiva' sobre Felipe González. El expresidente anunció que votará en blanco en las próximas elecciones en vez de al PP. Todos los detalles en el vídeo de El Intermedio

Dani Mateo irrumpió en El Intermedio para dar a conocer una 'exclusiva' muy jugosa. El colaborador aseguró que tenía una bomba entre manos y anunció que "hoy el PSOE ha perdido un votante". Según explicó, se trata de uno de los más conocidos y arraigados al partido.

"Se trata de un símbolo del socialismo. Aunque en su caso, pues se le olvida de la rosa y ya solo va a puño limpio".

Ese nombre no era otro que Felipe González. El expresidente socialista ha asegurado que en las próximas elecciones: "Con los candidatos actuales, yo votaré en blanco".

Dani Mateo reconoció que la noticia no le sorprendía demasiado y bromeó con la postura crítica de González hacia Pedro Sánchez. "Con la cantidad de palos que le da a 'perro' Sánchez, está claro que a PACMA no iba a votar". Además, el colaborador apuntó que esta decisión se debe a que Felipe González no ve bien que se "le rinda pleitesía a Pedro Sánchez".

Mateo cerró el momento con más humor e ironía: "Todo el mundo sabe que al que hay que alabar en el PSOE es a él (Felipe González). No, no es el Jesucristo socialista y la prueba es que cada vez que le da por sentarse, se sienta más a la derecha de Sánchez".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.