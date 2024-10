La 'señora bien' de El Intermedio, interpretada por Cristina Gallego, interrumpe en el plató para saludar a Pablo Simón, quien se encuentra analizando la situación política con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés. "Yo a Pablo lo conozco muchísimo, a mí me encanta, es listísimo", explica la 'señora bien', que afirma que "tiene esa cara de buen chico" que le pasa lo mismo que con Sandra Sabatés.

"Yo os veo y casi se me olvida que sois unos 'bilduetarras' fuma porros", afirma 'Piluchi', que destaca que "la culpa" no es de ellos: "Teniendo el Gobierno que tenemos y las cosas como están, no me extraña que fuméis porros para evadiros". Por otro lado, Piluchi asegura que el tema de la vivienda no está tan mal: "Con un poco de esfuerzo, todo el mundo se puede permitir una o un par, solo hay que trabajar".

"Y cobrar una herencia multimillonaria", señala El Gran Wyoming a 'Piluchi', que contesta: "¿Qué hay de malo en eso? Parece que ahora es un delito tener dinero".