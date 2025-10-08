Una señora alucina al enterarse de cómo descubrió su marido lo que era el sexo: "Lo llego a saber... ¡Era un mirón!"

Si algo diferencia a las nuevas generaciones de nuestros mayores es la educación sexual que han recibido. Por eso, Thais Villas se ha ido a un centro de día para saber qué sabían de sexo en su juventud.

Thais Villas ha visitado un centro de día para hablar sobre sexo. La reportera pregunta a personas de la tercera edad qué sabían sobre este tema en su juventud. Nicolás cuenta que, antes de enfrentarse a su primera experiencia sexual, sabía aquello que había visto en los libros.

"Iba a la biblioteca y leía", cuenta. Emiliano, por su parte, "sabía lo justo". "Me tocaba el cuerpo y sabía lo que tenía", explica. África, por su parte, no sabía nada. Araceli, por su parte, cuenta que su madre tenía una peluquería y que escuchaba a muchas mujeres hablar sobre sexo.

"Quería aprender", confiesa. Araceli cuenta que, en ocasiones, también contaban cosas que eran falsas como que, por ejemplo, si ella se bañaba y antes su hermano "había hecho algo", se podía quedar embarazada si se bañaba en la misma agua. "Me lo creía", comenta, entre risas. "Antes no había televisión", añade África.

Félix, por su parte, hace una curiosa confesión frente a su mujer, Emilia, sobre cómo descubrió qué era el sexo. "Me enteré con los amigos y en el Cerro de la Plata", cuenta. En ese lugar había prostitutas y, en ese lugar, pudieron ver a gente teniendo relaciones. "Allí nos enteramos", explica.

"¿Ibais a mirar?", pregunta, Emilia, en tono de enfado. "Tú te has quedado muerta", le dice Thais. "Me he quedado... ¿has ido de observador?", responde, "si lo llego a saber... ¡un mirón!".

María Jesús explica que ella habría preferido tener más información antes de tener relaciones sexuales por primera vez. "Vas más entrenada", afirma. José, por su parte, considera que el cursillo prematrimonial una parte debería ser hablar sobre eso, "pero, el cura, iba a tener poca experiencia también, teóricamente".

Nicolás considera que es necesario recibir educación sexual. "Hay que informar, a mí me habría gustado que me explicaran las cosas", se sincera. Araceli y África también consideran necesario tener información. "Si hubiésemos sabido, hubiese sido diferente la noche de bodas", comenta Araceli y, confiesa, que para ella no fue muy agradable.

