Andrea Ropero ha podido entrevistar al escritor Salman Rushdie, que en 2022 fue víctima de un intento de asesinato por su novela 'Los versos satánicos', que según el régimen iraní era una ofensa contra el islam. "El ojo es, sin duda, la mayor pérdida, pero lo peor es que fue muy inesperado, como si un viajero del tiempo que irrumpe desde el pasado viniera a atacarme al presente", explica.

Rushdie cuenta en el vídeo sobre estas líneas que ha vivido en New York casi 25 años y "23 de ellos no tuve ningún problema", por lo que pensaba que "ese tema estaba cerrado": "No fue así para ese joven, en su sótano de New Jersey no estaba cerrado", apunta. Sobre este chico que le atacó, señala que visitó el pueblo de su padre en Líbano, un lugar "muy importante para Jezbolá" y que "fue influenciado por la gente que conoció allí".

"No tenía antecedentes penales y, sin embargo, estaba dispuesto a cometer un asesinato", comenta el escritor, que asegura que este caso "es una muestra de cómo la gente poderosa puede influir en este tipo de personas". En su caso, afirma que "tuve que dejar de lado cosas, como la ira y el resentimiento, para seguir con mi vida".

En el libro donde cuenta esta experiencia, 'Cuchillo', explica que también juega un papel importante el amor por su mujer, Eliza. También que, en estos momentos, "no soy el único que está en peligro": "Vivimos un momento en que todo el mundo está enfadado a todas horas y nadie escucha a los demás", sostiene Rushdie, que añade que esto no solo ocurre en Gaza o Ucrania, también en Estados Unidos, donde opina que "la situación es muy explosiva".