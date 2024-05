Después de las elecciones catalanas, Andrea Ropero sale a la calle en Cataluña para ver cómo respira la ciudadanía tras conocer los resultados. "Ni me gusta ni me disgusta, me es igual", confiesa una mujer, que admite que es abstencionista: "No hay ninguno que se salve, para mí". Por otro lado, la periodista entrevista a una mujer que votó a Salvador Illa, el ganador de las elecciones: "Yo creía que le iría bien, pero no tan bien".

Por otro lado, un señor independentista de Esquerra confiesa estar disgustado: "Ha sido un desastre". "Hacía meses que se preveía esto", destaca el hombre. Por otro lado, un chico afirma que "Oriol Junqueras tomará el control de ERC" y "tiene que apoyar sí o sí a Illa". Además, respecto a la bajada independentista, el hombre asegura que "las políticas de Pedro Sánchez, te gustarán o no, pero han hecho efecto".

Una opinión que comparte una pareja de independentistas, que reconoce que el procés está en decadencia. "Mucha gente que antes era muy independentista ahora pasa ya olímpicamente", confiesa el hombre mientras que la mujer afirma que muchos independentistas ahora ya ni van a votar.