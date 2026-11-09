Wyoming critica los vínculos del PP con Tel Aviv: "Israel es a la paz lo que el rey emérito a la fidelidad conyugal"

El pasado viernes, Martínez Almeida inauguró un olivar con árboles regalados por Israel mientras su Ejército arranca miles de olivos en Cisjordania para generar hambruna a los palestinos.

El pasado viernes, José Luis Martínez-Almeida mostró su apoyo a Israel acudiendo a la plantación de 40 olivos donados por el Gobierno de Benjamin Netanyahu en el parque Princesa Leonor de Madrid. Lo hizo junto a la embajadora del país hebreo en España ignorando que, durante los últimos meses, la maquinaria del Ejército israelí ha arrancado miles de olivos en Cisjordania mientras los colonos atacaban a los palestinos durante la cosecha de la aceituna, vital para su supervivencia.

El Gran Wyoming asegura que esto demuestra que "para las personas el sionismo es una ideología supremacista y para los árboles una plaga al nivel del escarabajo picudo".

"Y para añadir un poco más de crueldad al asunto, los israelíes se dedican a donar olivos a otros países, teóricamente, como gesto de buena voluntad y homenaje a la paz", añade el presentador de El Intermedio, criticando este tipo de iniciativas, como la que en los últimos días se ha llevado a cabo en la capital de España.

Pero aún más crítico es Wyoming con los vínculos del PP con el Gobierno de Netanyahu, que se plasman en actos como el del pasado viernes. "Es sorprendente, porque hablamos de un país que es a la paz lo que el rey emérito a la fidelidad conyugal".

"El mismo país que intenta matar de hambre a miles de personas destruyendo sus olivares, planta esos mismos árboles donde no hace ninguna falta. Y ya hemos visto que al Ayuntamiento de Almeida le ha parecido una idea estupenda", concluye El Gran Wyoming.

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