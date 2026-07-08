Ruxxo, rapero y uno de los pocos policías negros de España: "Entré a un piso por una fiesta y pensaron que era el boy"

Thais Villas hablaba con Ruslan Elá Ayana, 'Ruxxo', creador de contenido, rapero y policía, sobre el racismo en las autoridades, el auge de la extrema derecha y qué supone formar parte de dos mundos tan enfrentados como el rap y la policía siendo negro.

Thais Villas entrevistaba a Ruslan Elá Ayana, más conocido como Ruxxo, exjugador de fútbol, rapero, creador de contenido y uno de los pocos policías negros de España.

Explicaba que el cambio radical de jugar en equipos de segunda o tercera división a convertirse en policía surge a raíz de la crisis de 2008, cuando "los equipos de fútbol dejan de pagar lo que pagaban anteriormente".

La reacción de sus amigos fue rotunda: "Un policía no puede ser negro", a lo que Ruxxo respondió con un "agárrame el cubata". El creador de contenido reconocía que hasta ese momento sus interacciones con la policía "no eran positivas, ni una", pero consideraba que "una manera de poder cambiar la institución era entrando en ella".

Todavía hoy Ruxxo se encuentra con personas que hablan con su compañero o compañera antes que con él, "como si yo no hablara castellano", indica. De hecho, afirma que hace pocos días alguien le dijo: "A ti no te doy mi DNI, negro".

El hecho de que no haya en nuestro país muchos policías negros conlleva que Ruxxo haya vivido muchas anécdotas, desde "entrar a un piso por una fiesta y pensar que soy el boys", hasta un hombre que, tras un altercado en una discoteca, le vio y dijo: "Coño, estamos en Nueva York".

Policía antifascista

Respecto a las estadísticas que dicen que en España la Policía identifica a mucha más gente racializada que blanca, Ruxxo señalaba que "se hacía mucho sin tener el pensamiento de que eso era racismo o microrracismo". A día de hoy, indicaba, "no se hace tanto, pero también desde las instituciones se está educando a los guardias".

Sin embargo, afirmaba que el auge de la extrema derecha también se nota en las autoridades: "Se está viendo que hace unos años se estaba erradicando y ha habido como un repunte". De hecho, se ha hecho miembro de una asociación de policías antifascistas, algo "triste" en su opinión, pero necesario "para que no nos metan a todos en el mismo saco".

"Está habiendo mucha gente que dice que un policía no puede ser antifascista y yo digo que sí: antifascista, antirracista, antimachista y anti todo extremo", comentaba Ruxxo.

Rapero y policía

Además de todo esto, Ruxxo también es rapero, pero hasta que no entró en la policía no decidió grabar sus canciones: "Sabía que nadie me iba a querer, ni los raperos ni los policías en ese sentido", afirmaba.

Algo que sus amigos no apoyan, pero ante lo que siempre les dice lo mismo: "Tengo más calle que todos vosotros". De hecho, afirma: "No sería el rapero que soy o no tendría las vivencias que tengo si no fuera policía".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.