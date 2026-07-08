Tesh Sidi, sobre los mensajes de odio: "Si le pasa a una diputada, ¿qué no le va a pasar a cualquier ciudadana?"

El Intermedio recuerda esta entrevista que Andrea Ropero realizaba a la diputada. En ella, Sidi reflexionaba en torno a los mensajes de odio y las amenazas que se vierten en redes sociales.

'The very best of El Intermedio' recupera la entrevista que Andrea Ropero realizaba a Tesh Sidi, en relación a las campañas de odio en las redes sociales. La diputada, como exponía la reportera, ha sido víctima de estas campañas.

Sidi contaba a Ropero que ella estaba acostumbrada a recibir mensajes "muy racistas, vejatorios y machistas". Estos comentarios, como exponía, "son muy lamentables y constituyen un delito de odio". La diputada indicaba que estos se maximizaron cuando ella se convirtió en un cargo público.

Amenazas y mensajes de odio

"Una cuenta que se llama 'El Pelucas', que la siguen líderes y lideresas de Vox, me hace un comentario y yo le contesto", exponía. Al instante, como contaba, comenzaron a llegarle mensajes de odio, amenazas de muerte, "en las que, efectivamente, esa cuenta no me ha dejado ningún comentario de amenaza de muerte, me ha dejado un comentario racista, pero, de alguna manera, ha redirigido el tráfico a canales de Telegram".

Estos canales, como expresaba, "son muy complicados de seguir" y estan compuestos por gente muy joven, algo que le preocupaba. En dichos canales le dirigían amenazas en las que decían que le iban a pegar tres tiros o que la iban a descuartizar y enviar en una caja de pino a Marruecos.

La diputada llegó a recibir 2.000 amenazas de muerte que, como señalaba, no fueron borradas por la plataforma Instagram. Esto llevo a Sidi a presentar una denuncia en la comisaría del Congreso de los Diputados. Desde la institución le agradecieron que lo denunciara ya que, como le dijeron "está muy normalizado". "Algo curioso es que cuando yo pongo la denuncia se maximiza aún más el odio", denunciaba, "es decir, aparecen más amenazas".

Falta de responsabilidad de las plataformas

En cuanto a los responsables de las plataformas, la diputada contaba a Ropero que tenía previsto reunirse con ellos. "Quiero traerles mi ejemplo porque creo que es una responsabilidad política decir basta ya". "Creo que todos tenemos que decir basta ya y empezar a denunciar esto", añadía, "¿Si le pasa a una diputada que no le va a pasar a cualquier ciudadana?", planteaba. "Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás en exigirles responsabilidad y que no quiten la verificación", reflexionaba.

En su opinión, además, las plataformas representaban el 99,9% de la responsabilidad. "Tú amenazas de muerte a alguien y la policía se planta en tu casa", indicaba, "pero en el espacio digital, la policía necesita que Instagram, que TikTok coopere". La diputada denunciaba que esas plataformas no lo hacen. "Ellos tienen la capacidad de desarrollar algoritmos capaces de detectar esos mensajes", indicaba.

Sidi exponía que muchas de esas amenazas siguen publicadas ya que generan dinero. "El odio genera dinero", señalaba, tajante, "ahora mismo la desinformación genera dinero". "El problema es que nuestras hijas y nuestros hijos se están formando en las plataformas digitales", denunciaba.

"La responsabilidad es del corporativismo y de las empresas, y de los propios Estados", reflexionaba, "tienen la responsabilidad de transmitir una información veraz, pero, sobre todo, no consentir que haya mensajes de odio".

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