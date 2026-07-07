De 'La Perla' de Zapatero al 'Follow the leader' de Rufián: Cristina Gallego pone música al curso político

La colaboradora resumía, en este tramo que recuerda 'The very best of El Intermedio', el curso político a través de varias canciones creando, de esta manera, una particular banda sonora.

'The very best of El Intermedio' recupera la particular banda sonora creada por Cristina Gallego para poner música al curso político. Como exponía la colaboradora, "hemos llegado al verano con un gobierno acorralado por los escándalos".

Gallego afirmaba que, en ocasiones, el Gobierno parecía ir a la 'Desesperada', como el popular tema de Marta Sánchez, "porque cuando no es Ábalos", un "truhan, un señor", como Julio Iglesias, "es Zapatero con sus sospechosos negocios y su caja fuerte", "una perla", que reza la celebrada canción de Rosalía.

La colaboradora tampoco se olvidaba de la directora de la Guardia Civil y sus reuniones con Leire Díez, momento animado por el tema 'Lady' de Modjo, o de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la instrucción del juez Peinado. Un hecho que, para Gallego, "más que una instrucción es una 'Obsesión'", que cantaba Aventura, ya que el magistrado, según parece, "no va a parar hasta que 'la detengan' ya que "es tan malvada y peligrosa que le ha quitado el pasaporte".

El Partido Popular, como indicaba la colaboradora, piden a Sánchez "vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras vete", pero, como añade, el presidente del Gobierno "insiste en que 'no nos moverán'". A pesar de ello, el líder popular, como indica, "no se atreve a presentar una moción de censura porque 'una y una dos, dos y una tres, no salen las cuentas porque falta un churumbel".

"Lo que le falta al PP no es un churumbel sino los siete votos de Junts", apuntaba Gallego. La colaboradora afirmaba que los populares cuentan con el apoyo de Vox ya que son "amigos para siempre", que cantaban Los Manolos.

"El Partido Popular ha tragado con la prioridad nacional y solo van a dar ayudas a la gente que grite 'yo soy español, español, español'", añadía. "Pero si hay alguien que está marcando el paso al PP es Aznar, porque con su 'el que pueda hacer, que haga' demuestra que sigue 'siendo el rey'", comentaba.

Gallego volvía a recurrir a Rosalía y su 'Malamente' para indicar cómo están a la izquierda del PSOE. "Y Rufián ha intentado erigirse como la esperanza del progresismo diciendo 'follow the leader'", añadía, "aunque viendo las peleas que se traen, la unión de la izquierda sucederá 'cuando los sapos bailen flamenco'".

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