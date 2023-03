Thais Villas visita un colegio para preguntar a los niños si participan en las tareas del hogar. ¿En qué ayudan? ¿Cuál es la tarea que más les gusta? ¿Qué harán cuando sean mayores y vivan fuera de casa? ¿Cada cuanto creen que se lava una camiseta, las sábanas o toallas?

Algunos como Aimar asegura que incluso cocinan, hasta el punto de que sabe hacer sushi "con un poquito de ayuda de mi madre". Sin embargo, otros como Diego y Javier afirman que barrer y fregar en casa les cuesta: "Me saca como una cabeza la escoba", comenta Diego, que explica que cuando sea mayor "contrataré a alguien para que me lo haga".

María, por su parte, comenta que no le gusta ninguna tarea del hogar, y que cuando sea mayor y se vaya a vivir sola las hará porque "mamá me lo gritará por el teléfono, así que si me quiero librar de ella no me queda otra" y añade rotunda que las tareas del hogar "son todas una mierda". Inés, por su parte valora el trabajo de sus padres: "Son muy trabajadores, hacen mucha tarea para tener la casa limpia, criarnos a nosotras, hacen demasiado trabajo".