Rodrigo Cuevas habla de la fiesta del 'amagüestu': "Si Trump probara la sidra dulce podría vivir en paz consigo mismo y con el resto del mundo"

Rodrigo Cuevas, corresponsal del mundo rural de El Intermedio, explica en qué consiste la fiesta del 'amagüestu' y desvela una gran iniciativa en La Raya de Zamora, donde hay una cooperativa de coches eléctricos gratuitos y se ha recuperado un pueblo abandonado para montar un medidor de culos.

El Intermedio conecta con Rodrigo Cuevas, su corresponsal del mundo rural, que explica que en su pueblo de Asturias no se habla ni de la dimisión de Óscar Puente ni de la derrota de Trump porque "todavía no fue lo suficientemente interesante".

Lo que sí es interesante es que es noviembre, "las castañas ya andan por el suelo, hay que cogerlas antes de que les entre el coco y hay que hacer un buen amagüestu".

"Si Donald Trump hubiera probado un amagüestu, la sidra dulce recién mayada...." comenta Rodrigo, que cree que si se le invitara a hacer un bingo musical y le tocara visitar algún lugar del concello de Piloña podría "vivir en paz consigo mismo y con el resto del mundo".

El amagüestu, explica, es una fiesta "maravillosa" por el final de la cosecha cuyo origen "se pierde en la noche de los tiempos". En ella se asan castañas, se maya sidra dulce y, afirma, "nos lanzamos a comportarnos como verdaderos animales y a revolcarnos por el suelo", según él "lo que mejor sienta al ser humano".

Un 'medidor de culos' en la zona más despoblada de España

El 'ministro de Verbenas' de El Intermedio plantea un concurso de 'soga tira' entre Wyoming y Gonzo "para ver quién se queda la mayor parte del salario".

También habla de una iniciativa en La Raya de Zamora, en la frontera entre Portugal y España, donde hay una comunidad energética y cooperativa de energías renovables que también tiene una cooperativa de coches eléctricos gratuitos para los vecinos. "La capacidad de organización que tenemos en las zonas rurales ya os gustaría verla en las ciudades", comenta.

Allí también han recuperado un pueblo abandonado, Santa Cruz de los Cuérragos, situado en la zona más despoblada de la península para montar una curiosa atracción: un medidor de culos.

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