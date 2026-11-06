Carlos Bardem carga contra los "hijos de puta" que justificaron el desahucio de Maricarmen: "Tiene que volver a dar vergüenza ser mala persona"

"En el momento en el que alguien ante una injusticia dice que por algo será o que esta señora iba al bingo, esa persona es un hijo de puta", afirma el actor.

Carlos Bardem repasa la actualidad con 'Show me the Dani' en 'Show me the Podcast' tras la publicación de 'Triángulo', su último libro, al que le ha dedicado "un poco más de dos años".

No obstante, 'Show me the Dani' defiende que "lo que tiene que hacer" Bardem es "aprender de una escritora de verdad como Isabel Díaz Ayuso", que recientemente ha presentado sus memorias. "Lo ha escrito en un pispás, y todo eso mientras se encargaba de lo de los incendios", defiende.

"Tiene una capacidad increíble, una capacidad que me haría incluso pensar de una manera loca e incluso irracional, que quizá no la ha escrito ella", responde Carlos Bardem.

Pero 'Show me the Dani' no se queda ahí y pregunta a su invitado por la cuestión de la vivienda y el reciente desahucio de Maricarmen, que derivó en la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"En el momento en el que alguien ante una injusticia dice que por algo será o que esta señora iba al bingo, esa persona es un hijo de puta", afirma el actor. "Hay que oponerse a esa maldad, tiene que volver a dar vergüenza ser una mala persona", concluye Carlos Bardem.

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