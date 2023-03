Isma Juárez no da crédito al encontrarse a Alberto Núñez Feijóo durante su reportaje de las Fallas de Valencia. "Ha aparecido Feijóo", destaca el reportero, que, alucinado, dice al líder del PP que coinciden siempre. "Si no vienes, no vengo", responde el gallego a Juárez, que le pregunta si ha ido a Valencia a importar las Fallas para Madrid.

"Está disfrutando muchísimo de esta falla porque ha pasado dos veces", cuenta Isma Juárez sobre el líder del PP, al que continúa preguntando: "Feijóo, dónde va a haber más espectáculo, ¿en las Fallas o en la moción de censura?".

Además, el líder del PP no puede contener una carcajada con la pregunta de Isma Juárez: "¿Va a ir a San Fermín o en el PP ya hay suficientes cornadas?". Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo principal de esta noticia.