Este año El Intermedio también ha tenido representación en Las Fallas de Valencia, "no en forma de ninot, pero sí con Isma Juárez", aclara El Gran Wyoming. Y, es que, el programa ha mandado al colaborador para comprobar el fervor de los valencianos por su fiesta mayor, ¿realmente les gusta o la odian y por eso quieren prender fuego a todo?

Para ello les somete al 'Test del fallero': "¿Prefieres una semana de viaje con tu mujer e hijos o una semana de Fallas?", le pregunta a uno de los asistentes, a lo que él no duda en responder: "La semana de Fallas", y lo justifica con que es la excusa para ver a todos sus amigos "que no ve en todo el año", también a aquellos que viven fuera y aprovechan el festejo para acercarse a la ciudad. Además, "el chocolate con churros y unas porras no tiene precio" y aprovecha para lanzarle un mensaje a su mujer: "Que disfrute a su manera. ¿Ella quiere irse? Claro que sí, se lo merece".

Pero, ¿cómo lleva esto su mujer? "A lo largo de los años lo he ido comprendiendo", confiesa, y explica que cuando empiezan las Fallas se despiden: "Si nos vemos bien y si no también. Hasta el día 20". "Cuando pasaba esto los primeros años, ¿tú no flipabas en colores?", le pregunta Isma Juárez, a lo que ella responde: "En colores, en tridimensional y en el 'Megaverso' y todo". Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo principal de esta noticia.