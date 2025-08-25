José María Aznar 'huye' de las preguntas de Isma Juárez: "¡Cómo se nota que es runner!"

El reportero acudía a un seminario organizado por 'Libertad y Democracia'. Allí tenía la oportunidad de charlar con Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, o Alberto Núñez Feijóo, actual líder del Partido Popular.

Juárez le preguntaba por lo primero que se dio cuenta que podía hacer al dejar de ser presidente. Quiroga responde que poder salir a correr "sin tener dos personas detrás". Después se encontraba con José María Aznar.

El reportero preguntaba al exlíder popular si era mejor ser presidente o expresidente. Juárez volvía a intentarlo, preguntándole si le caía mejor Rajoy o Felipe González. El popular obviaba las preguntas de Juárez y, a toda prisa, se subía en un coche. "Como corre Aznar, cómo se nota que es runner", afirmaba el reportero.

Isma preguntaba a Alberto Núñez Feijóo cuándo iba a ser expresidente Carlos Mazón. Feijóo respondía que eso era decisión de los valencianos. El reportero preguntaba también al líder popular si había votado a Israel en Eurovisión. "La verdad que no he participado, pero, agradezco el interés por saber mi voto", respondía este. "Tenemos la exclusiva: Alberto Núñez Feijóo no voto por Israel en Eurovisión", concluía Isma.